¿Por qué Santiago Peña viaja a Taiwán con una delegación empresarial?

La Presidencia de la República oficializó la agenda de Santiago Peña en Taiwán, destacando que la inclusión de una numerosa delegación empresarial responde a una estrategia para promover oportunidades de inversión y posicionar a Paraguay como destino atractivo para capital extranjero.

El propio Ejecutivo remarcó que la articulación entre el sector público y privado será clave para potenciar el desarrollo económico y consolidar relaciones comerciales sostenibles.

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Reuniones clave y acuerdos

Durante su estadía, Peña mantendrá un encuentro bilateral con el presidente Lai Ching-te, con quien abordará temas vinculados al comercio, las inversiones y el fortalecimiento de los lazos diplomáticos.

Además, el jefe de Estado será testigo de la firma de acuerdos de cooperación e intercambio, en áreas estratégicas como tecnología, industria y desarrollo productivo.

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Comitiva oficial y sector privado

La delegación estará integrada por altas autoridades, entre ellas el canciller Rubén Ramírez Lezcano, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, y el jefe de Gabinete, Javier Giménez.

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A este grupo se suman cerca de 50 representantes de empresas paraguayas, en lo que el Gobierno calificó como una participación histórica del sector privado en una misión oficial, orientada a generar vínculos directos con sus pares taiwaneses.

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Tecnología, educación y cooperación

En el marco de su agenda, Peña visitará el Parque Científico del Sur de Taiwán y recibirá un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Taiwán. También prevé interactuar con estudiantes paraguayos becados en ese país.

Desde el Ejecutivo sostienen que este viaje apunta a profundizar esa alianza histórica, incorporando un fuerte componente económico que permita traducir la cooperación en inversiones concretas y crecimiento para el país.