La Primera Mañana
04 de mayo de 2026 a la - 07:48

AUDIO: Mortal agresión a pasajero de Bolt: los hechos desde la perspectiva de la Policía

Bomberos acudieron al auxilio de la víctima, pero ya nada pudieron hacer ya que la muerte se produjo en minutos
Bomberos acudieron al auxilio de la víctima, pero ya nada pudieron hacer ya que la muerte se produjo en minutosGentileza