La Primera Mañana
18 de mayo de 2026 a la - 10:55

AUDIO: Filicidio en Lambaré: “no todo abuso sexual en menores deja signos físicos”

El inquilinato donde ocurrieron el filicidio y suicidio, en Lambaré.
El inquilinato donde ocurrieron el filicidio y suicidio, en Lambaré.