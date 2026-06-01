La Primera Mañana
01 de junio de 2026 a la - 13:52

AUDIO: MOPC retiró cientos de carteles ilegales, pero jueces frenaron el avance

Trabajador con casco amarillo y chaleco naranja manipula estructura metálica con varios colegas en una obra pública.
Trabajadores del MOPC retiran carteles ilegales en la franja de dominio de la ruta PY02.Gentileza, MOPC