La Primera Mañana
01 de junio de 2026 a la - 07:05

AUDIO: Persecución y captura de ‘La Vaca’: así fue el fatal incidente, según la Policía

La camioneta que manejaba José Gabriel Leguizamón Díaz, alias La Vaca, capturado en Lambaré.
La camioneta que manejaba José Gabriel Leguizamón Díaz, alias La Vaca, capturado en Lambaré.