La Primera Mañana
02 de junio de 2026 a la - 07:04

AUDIO: “No me deja dormir el tema de los medicamentos”, admite presidente del IPS

Isaías Ricardo Fretes, con chaqueta azul y gafas, habla con un micrófono, gesticulando ante una multitud en un auditorio.
Isaías Ricardo Fretes brindó una conferencia para brindar un informe del primer mes de su gestión.Captura de video