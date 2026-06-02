Hallan muerto a un hombre en un baldío de Capiatá

El hallazgo del cadáver de Hilario Domínguez, de 47 años, en un terreno baldío de la compañía Rojas Cañada, en Capiatá, abrió una investigación policial marcada por las dudas sobre las circunstancias de su muerte.

El caso fue reportado alrededor de las 21:00 a través del sistema 911. Inicialmente, se comunicó a la Policía que se trataría de un presunto suicidio. Sin embargo, al llegar al lugar, los intervinientes encontraron al hombre tendido en el suelo, una situación que llamó la atención de los investigadores.

El jefe de la Comisaría 59ª Central, comisario Arnaldo Valdez, señaló que la escena no coincidía con lo que habitualmente se observa en casos de ahorcamiento, por lo que se dispusieron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

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Forense determinó muerte por asfixia

Según explicó el jefe policial, el médico forense concluyó preliminarmente que la causa de muerte fue una asfixia mecánica.

No obstante, Valdez indicó que los investigadores también tomaron nota de las observaciones realizadas por familiares de la víctima, quienes sostienen que existen elementos que no encajan con la hipótesis inicial de suicidio.

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Entre los aspectos señalados figuran supuestos rastros en el terreno que harían presumir que el cuerpo pudo haber sido arrastrado antes de ser abandonado en el lugar donde fue encontrado.

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Familiares hablan de amenazas previas

Elena Brizuela, excuñada de la víctima, afirmó que Hilario Domínguez fue visto con vida pocas horas antes de su fallecimiento y que una testigo habría escuchado amenazas dirigidas contra él.

Según relató, una mujer que se encontraba con Domínguez mencionó que un hombre se acercó hasta donde estaba la víctima y mantuvo una conversación en tono intimidante.

La familiar sostuvo además que la última persona que habría estado con Domínguez antes de su muerte sería ese mismo individuo, cuya identidad aún no fue establecida.

“Exigimos que se investigue y que se haga algo, porque este no fue un suicidio”, expresó Brizuela al cuestionar la versión inicial manejada tras el hallazgo.

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Dudas sobre la escena del hecho

Los familiares también pusieron en duda la mecánica de un eventual suicidio debido a la posición en la que fue encontrado el cuerpo y a la presencia de objetos personales junto a la víctima.

De acuerdo con el relato de Brizuela, Domínguez fue hallado con su mochila y otras pertenencias, situación que considera llamativa. Además, aseguró que en el sitio existían marcas sobre el suelo que, a su criterio, podrían ser compatibles con el arrastre del cuerpo.

Estas afirmaciones forman parte de los elementos que ahora deberán ser analizados por los investigadores y por el Ministerio Público.

Investigación continúa abierta

Desde la Policía señalaron que todas las hipótesis permanecen abiertas y que los resultados de las pericias serán determinantes para establecer si se trató de un suicidio o de un hecho criminal.

El comisario Valdez confirmó que los investigadores ya recabaron testimonios de familiares y personas cercanas a la víctima, mientras continúan las diligencias para identificar y ubicar a las personas mencionadas durante las entrevistas.