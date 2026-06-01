Incautan piezas para ensamblar fusiles en el Aeropuerto Silvio Pettirossi

Un operativo realizado en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi permitió la incautación de piezas y accesorios de armas de fuego que, según verificaciones técnicas, estaban destinados al ensamblaje de fusiles de uso exclusivo de organismos de seguridad del Estado.

La detección se produjo durante controles preventivos orientados a combatir el tráfico ilícito de materiales regulados. El hallazgo activó la intervención de especialistas de la Dirección General de Material Bélico (DIGEMABEL), quienes realizaron la inspección de los elementos retenidos.

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Componentes para tres fusiles H&K G3

De acuerdo con el informe técnico, los componentes incautados corresponden a piezas diseñadas para el ensamblaje de tres fusiles H&K G3, calibre 7,62 × 51 milímetros NATO.

Los especialistas confirmaron además que se trata de armamento cuya tenencia y circulación por particulares está expresamente prohibida por la legislación paraguaya, debido a que se encuentra reservado para instituciones de seguridad y defensa del Estado.

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Material quedó bajo custodia de la DIGEMABEL

Por disposición del Ministerio Público, todo el material fue decomisado y quedó bajo custodia de la DIGEMABEL para las diligencias correspondientes.

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Del procedimiento participaron además funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) y efectivos de la Policía Nacional.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron detalles sobre el origen ni el destino previsto de las piezas incautadas. Tampoco informaron si existen personas identificadas o investigadas en relación con el caso.