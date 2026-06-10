La Primera Mañana
10 de junio de 2026 a la - 07:16

AUDIO: “No se le iba a meter la mano en el bolsillo al pueblo”, dice ministro sobre decretos de energía que quedaron sin efecto

Javier Giménez en traje oscuro habla al micrófono, mientras Marco Riquelme, en camisa y chaqueta, lo observa concentrado en el salón de prensa.
Javier Giménez habla al micrófono en una conferencia de prensa sobre energía, acompañado de Marco Riquelme en un edificio gubernamental.Gentileza