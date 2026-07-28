Emiten alerta por tormentas con vientos de más de 90 km/h

Mediante un boletín especial, la Dirección de Meteorología emitió una alerta especial por un sistema de tormentas que afectaría al territorio nacional desde la tarde de este martes hasta el miércoles.

Según indica la institución, inicialmente los departamentos del extremo sur del país serían los más afectados.

Posteriormente, en el transcurso de mañana, el sistema se extendería de forma progresiva al resto de la Región Oriental.

En cuanto a los acumulados de lluvias, los valores más significativos se concentrarían en el sureste de la Región Oriental, donde podrían alcanzar valores entre 40 y 60 mm. Recomiendan realizar el monitoreo continuo de las condiciones a través de las actualizaciones de los avisos meteorológicos.

Lea más: Clima en Paraguay: vuelven las lluvias y tormentas este martes

¿Dónde y cuándo afectarán las tormentas?

En el norte, sur y oeste de Ñeembucú, noroeste de Misiones, Paraguarí y el sur de Central se tendrán lluvias acumuladas de entre 20 y 30 mm y vientos con ráfagas entorno a los 70 km/h durante la tarde y noche de hoy.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el sureste de Ñeembucú y en el sur y este de Misiones las precipitaciones serán de lluvias acumuladas de entre 40 y 60 mm y vientos con ráfagas entorno a los 90 km/h e incluso superiores durante la tarde y noche de hoy.

En Itapúa las precipitaciones serán de lluvias acumuladas de entre 40 y 60 mm y vientos con ráfagas entorno a los 90 km/h e incluso superiores, desde la tarde de hoy hasta la madrugada de mañana.

En el norte y oeste de Caazapá, Guairá y el norte, sur y este de Cordillera se tendrán lluvias acumuladas de entre 20 y 30 mm y vientos con ráfagas entorno a los 70 km/h durante la noche del martes y la madrugada del miércoles.

Lea más: Clima en Paraguay: ¿cuánto calor tendremos hoy y cuándo vuelven las lluvias?

En el sur y este de Caazapá las precipitaciones serán de lluvias acumuladas de entre 40 y 60 mm y vientos con ráfagas entorno a los 90 km/h e incluso superiores durante la noche del martes y la madrugada del miércoles.

Descargas eléctricas y caida de granizo

En Caaguazú las precipitaciones serán de lluvias acumuladas de entre 20 y 30 mm y vientos con ráfagas entorno a los 70 km/h desde la noche de hoy hasta la noche del miércoles.

En el norte y oeste de Alto Paraná, Canindeyú, el norte, sur y este de San Pedro y el norte, sur y este de Concepción se tendrán lluvias acumuladas de entre 20 y 30 mm y vientos con ráfagas entorno a los 70 km/h desde la madrugada hasta la noche del miércoles.

En el sureste de Alto Paraná las precipitaciones serán de lluvias acumuladas de entre 40 y 60 mm y vientos con ráfagas entorno a los 90 km/h e incluso superiores desde la madrugada hasta la noche del miércoles.

Lea más: Clima en Paraguay: ¿cuánto calor tendremos hoy y cuándo vuelven las lluvias?

En Amambay desde la mañana de miércoles hasta la noche del miércoles se tendrán lluvias acumuladas de entre 20 y 30 mm y vientos con ráfagas entorno a los 70 km/h.

En todas las zonas pronostican descargas eléctricas con alta frecuencia y la alta probabilidad de caida de granizo de manera puntual.