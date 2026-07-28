MEF paga desde hoy los salarios a funcionarios públicos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) empieza este martes a pagar las remuneraciones del personal público correspondientes al mes de julio. El desembolso se realizará a funcionarios públicos la administración pública y personal de Salud. Los desembolsos se extenderán hasta el viernes 31, de acuerdo con el cronograma establecido.

Además, la cartera económica señaló que los desembolsos se realizarán por medio de la red del Banco Nacional de Fomento (BNF).

El calendario de pagos del MEF continuará el miércoles 29 el cronograma seguirá con los pagos a las Fuerzas Públicas, el Poder Judicial y las gobernaciones.

El jueves 30 percibirán sus haberes los funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y de las universidades nacionales. Para el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, el MEF registra 92.808 cargos docentes en el MEC.

El calendario concluirá el viernes 31 con el desembolso de los servicios personales pendientes.

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Ya cobraron veteranos, pensionados, adultos mayores y jubilados

El viernes último, el MEF efectuó los pagos a los veteranos, pensionados y beneficiarios del Programa de Pensión Universal para Adultos Mayores.

Al cierre de junio de 2026, este programa, administrado por el MEF y el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), registraba más de 376.000 beneficiarios en todo el país. La asignación mensual asciende a G. 724.762, equivalente al 25% del salario mínimo vigente.

En tanto que, ayer lunes, pagó a los jubilados, herederos y pensionados de la Caja Fiscal.

De acuerdo con los datos publicados por la cartera de Economía, los ingresos por aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de las entidades públicas, más conocida como Caja Fiscal, totalizaron en junio G. 321.412 millones, mientras que los egresos ascendieron a G. 529.185 millones. La diferencia entre ambos conceptos fue de G. 207.773 millones (US$ 34 millones al tipo de cambio actual), un déficit que refleja que los aportes no alcanzan para cubrir los egresos.

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Cronograma de pagos sujeto a las STR

La cartera económica recordó que la ejecución del cronograma depende de que los Organismos y Entidades del Estado (OEE) presenten en tiempo y forma las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR), requisito necesario para procesar los desembolsos.

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