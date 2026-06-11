La Primera Mañana
11 de junio de 2026 a la - 07:57

AUDIO: Caso Kattya: “No hay Poder Judicial en el mundo” que no sea presionado, dice ministro de Corte

Ministro Víctor Ríos Ojeda. Judiciales 04-11-2025
Ministro Víctor Ríos Ojeda. Judiciales 04-11-2025Gentileza