La Primera Mañana
11 de junio de 2026 a la - 09:18

AUDIO: La preocupante cifra que revela el MEC: estudiantes paraguayos leen dos libros por año

AME9715. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 08/06/2026.- El ministro de Educación y Ciencias de Paraguay, Luis Ramírez, habla durante el lanzamiento del programa para dotar de internet a las escuelas del país a través del servicio Starlink, del magnate tecnológico Elon Musk, este lunes en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
AME9715. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 08/06/2026.- El ministro de Educación y Ciencias de Paraguay, Luis Ramírez, habla durante el lanzamiento del programa para dotar de internet a las escuelas del país a través del servicio Starlink, del magnate tecnológico Elon Musk, este lunes en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino