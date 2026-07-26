Elecciones en Asunción: Bachi Núñez nombró a operador de Chase y padre de candidato cartista

Las contrataciones evidencian cómo el cartismo utiliza el Congreso como botín político para ubicar a operadores políticos en el marco de las elecciones municipales, en busca de reasegurar los votos y mantener el poder político.

El 8 de octubre de 2025, el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), firmó la Resolución Nº 659, mediante la cual designó a Juan Alberto Radice Schmidbauer como Jefe de Sección de Cooperación Internacionales de la Dirección General de Relaciones Internacionales. En ese momento, Radice pasó a percibir un salario mensual de G. 7.150.000.

Posteriormente, el 31 de marzo de 2026, mediante la Resolución Nº 1.962, Bachi Núñez lo nombró funcionario permanente dentro de la Cámara de Senadores y confirmó su cargo como jefe de sección, elevando su remuneración a G. 10.850.000.

La resolución establece que el nombramiento corresponde a una vacancia prevista en el Presupuesto General de la Nación 2026 y fija como antigüedad el 2 de febrero de 2026.

Bachi invoca leyes para beneficiar a operadores

En ambas resoluciones, la Presidencia del Senado fundamenta la designación en el artículo 200 de la Constitución Nacional, que establece que cada Cámara “designará a sus empleados”.

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Asimismo, cita la Ley Nº 7.609/2025, el Decreto Nº 5.311/2026 y el manual institucional aprobado por la Resolución Nº 1.295 de enero de 2026 para justificar el procedimiento administrativo del nombramiento.

Sin embargo, para ese momento ya había dejado de lado la aplicación práctica de la Resolución Nº 340/2025, firmada por el propio Bachi Núñez el 11 de julio de 2025, mediante la cual se implementó el fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas (MECIP).

Esa normativa obliga a que todo ingreso, ascenso y promoción del personal se base en procesos transparentes, criterios objetivos de mérito y capacidad técnica.

Operador político de Natalicio Chase

La cercanía política entre Radice y el senador Natalicio Chase no solo es conocida dentro del cartismo, sino que es exhibida públicamente por el propio funcionario. Ambos, en el periodo pasado formaban parte del abdismo.

El 29 de junio pasado, Juan Alberto Radice publicó en sus redes sociales un mensaje de respaldo a la candidatura de su hijo Jorge Sebastián Radice Sanabria, candidato a concejal de Asunción por la Lista 1.

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En esa publicación destacó que la candidatura cuenta con el “respaldo explícito” del senador Natalicio Chase y del exconcejal Julio Ullón, afirmando incluso que Chase representa un “peso político” para el proyecto electoral.

Jorge Sebastián Radice fue electo candidato a concejal en las internas coloradas del 7 de junio, obteniendo 6.345 votos por la Lista 2 P de Honor Colorado, y competirá en las elecciones municipales por la Lista 1.

Un exdiplomático con altos salarios en Cancillería

Antes de llegar al Senado, Juan Alberto Radice Schmidbauer desarrolló funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En julio de 2019, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, fue designado mediante el Decreto Nº 2.092 como consejero de la Embajada de Paraguay en Uruguay.

Según registros oficiales y su declaración jurada, asumió funciones diplomáticas en 2020 y percibía un salario presupuestado de G. 42.810.458, aunque su ingreso mensual osciló entre G. 55 millones y G. 73 millones hasta octubre de 2023.

Radice también registra antecedentes vinculados a las manifestaciones del 31 de marzo de 2017, cuando fue incendiada parte de la sede del Congreso Nacional, oportunidad en que el cartismo y sus aliados pretendían aprobar la “enmienda mau” para lograr la reelección presidencial de Horacio Cartes.

El exconcejal de Asunción fue imputado por la Fiscalía por los disturbios registrados durante las protestas contra el proyecto de enmienda constitucional que buscaba habilitar la reelección presidencial.

Las cámaras del Poder Legislativo lo captaron ingresando al edificio durante los incidentes. La investigación se centró en el supuesto hecho punible de perturbación de la paz pública.

El candidato de la Lista 1 y su paso por la manifestación del 31M

Su hijo, Jorge Sebastián Radice Sanabria, quien ahora es el candidato a concejal de la Lista 1 y forma parte del cartismo apoyando la candidatura de Camilo Pérez, también fue señalado en la investigación del 31M.

Según la denuncia fiscal de la época, fue fotografiado cuando presuntamente destrozaba una patrullera de la Policía Nacional durante aquellas manifestaciones. Posteriormente, inició su carrera política dentro del Partido Colorado, como su padre: inicialmente en el abdismo y luego al cartismo.

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En 2017 organizó un acto partidario en su vivienda donde entregó un reconocimiento al entonces presidente Mario Abdo Benítez, actividad que incluso fue difundida por el propio mandatario en redes sociales. Más adelante fue funcionario nombrado del Teatro Municipal de Asunción con un salario cercano a G. 5 millones.

También fue secretario privado en Essap

En noviembre de 2024, Jorge Sebastián Radice Sanabria fue incorporado a la Essap como secretario privado de Luis Fernando Bernal, percibiendo una diferencia salarial superior a G. 10 millones.

El informe señalaba que, sumando su remuneración en la Municipalidad de Asunción, alcanzaba ingresos mensuales superiores a G. 17 millones, figurando únicamente con formación de bachiller y siendo identificado como uno de los dirigentes políticos cercanos al entonces titular de la aguatera estatal.

La confirmación de Juan Alberto Radice Schmidbauer como funcionario permanente vuelve a instalar cuestionamientos sobre la utilización de cargos dentro del Senado para beneficiar a dirigentes políticos del oficialismo.