La Primera Mañana
12 de junio de 2026 a la - 13:04

AUDIO: Unos 4.500 hinchas viajaron para el Mundial, confirma Migraciones

Multitud de aficionados con camisetas de Paraguay en fila en un aeropuerto, algunos sonrientes y otros conversando.
Aficionados de la selección paraguaya de fútbol esperan en fila en el aeropuerto Silvio Pettirossi antes de viajar a Estados Unidos.José Heid