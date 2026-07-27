Santiago Peña llegó a Perú para participar de la investidura de Keiko Fujimori

El presidente de la República, Santiago Peña, arribó este lunes a Lima para participar de los actos oficiales de investidura de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, cuya ceremonia de juramentación está prevista para este martes. Tras cumplir con su agenda en el vecino país, el mandatario paraguayo viajará a Ecuador para realizar su primera visita oficial desde que asumió el Gobierno en agosto de 2023.

Peña llegó acompañado por la primera dama, Leticia Ocampos, y parte de su comitiva. A su arribo fue recibido por la ministra del Ambiente de Perú, Nelly Paredes; la ministra de la Mujer, Edith Pariona Valer; y el ministro del Interior, general retirado José Mercedes Zapata.

Lea más: Santiago Peña viaja a Perú y luego va para Ecuador

Agenda oficial en Lima

Como parte de las actividades protocolares, el jefe de Estado paraguayo participará este lunes del saludo oficial y de la cena ofrecida por el presidente interino de Perú, José María Balcázar, quien este martes entregará la banda presidencial a Keiko Fujimori.

Además de los actos de transmisión de mando, la Presidencia informó que Peña desarrollará reuniones bilaterales con autoridades peruanas y mantendrá encuentros con representantes del sector empresarial, en busca de fortalecer la cooperación y las relaciones económicas entre ambos países.

La asistencia del mandatario paraguayo fue comunicada oficialmente al Senado mediante una nota remitida antes del viaje, en la que informó sobre su salida temporal del país para cumplir con la agenda internacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Keiko Fujimori celebra elección de presidentes del Senado y Cámara de Diputados de Perú

Primera visita oficial a Ecuador

De acuerdo con la comunicación enviada al Congreso, el presidente viajará el miércoles a Ecuador para concretar su primera visita de Estado desde el inicio de su mandato.

La agenda en territorio ecuatoriano forma parte de la estrategia del Ejecutivo de fortalecer los vínculos diplomáticos y comerciales con los países de la región. Aunque la Presidencia aún no dio a conocer los detalles de las actividades previstas, se espera que el mandatario mantenga reuniones con autoridades del Gobierno ecuatoriano y representantes del sector privado.

Abdo también participa de los actos protocolares

El expresidente Mario Abdo Benítez participa este lunes de una recepción organizada con motivo de la toma de posesión de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori. Su presencia coincide con la llegada del mandatario paraguayo, Santiago Peña, quien cumple una agenda oficial que incluye reuniones bilaterales, encuentros empresariales y la asistencia a la ceremonia de investidura prevista para este martes.