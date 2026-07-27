Mujer es asesinada de múltiples puñaladas aparentemente por su expareja

La víctima del supuesto nuevo caso de feminicidio resultó ser Letizia Marlene Martínez Paredes (34), en tanto que es señalado como el presunto autor del hecho Arnaldo Alider Fernández Vera (36).

De acuerdo con el informe de la Comisaría 5ª de Curuguaty, los agentes policiales tomaron conocimiento del caso a través de una llamada telefónica realizada por vecinos del barrio. Una patrulla acudió al lugar y un poblador les manifestó haber observado al Fernández cuando cargaba a la víctima en un automóvil rojo para luego retirarse con rumbo desconocido.

Posteriormente, recibieron información sobre un vehículo con las mismas características que circulaba con dirección a la colonia Naranjaty. Los intervinientes se trasladaron hasta ese lugar, donde localizaron el rodado y encontraron a la víctima sola en el asiento trasero. Estaba totalmente ensangrentada y con aparentes lesiones ocasionadas con un arma blanca.

El caso quedó a cargo de las autoridades competentes, que continúan con las investigaciones para el esclarecimiento de lo ocurrido.

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De Curuguaty a Coronel Oviedo

Según los datos policiales, la mujer recibió 12 heridas de arma blanca, que ocasionaron la pérdida de sangre en abundancia. Primeramente, fue trasladada al Hospital Distrital de Curuguaty, donde fue atendida por los médicos de guardia.

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No obstante, debido a la gran cantidad de sangre perdida y su estado delicado de salud, fue derivada al Hospital General de Coronel Oviedo, donde quedó internada de urgencia. Horas después se produjo su deceso, según confirmaron fuentes del nosocomio.

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Rastreado por la Policía

El presunto feminicida Arnaldo Alider Fernández Vera se encuentra actualmente prófugo, después de abandonar a su expareja malherida dentro del automóvil que usó para el rapto.

Luego de confirmarse la muerte de la víctima, el Ministerio Público la imputó por supuesto feminicidio e impartió la orden de captura contra el sindicado.