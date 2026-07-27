Video: Catelpar pide explicaciones por US$ 22 millones destinados a publicidad y eventos de Itaipú

La Cámara de Empresas de Televisión del Paraguay (Catelpar) manifestó su preocupación luego de que ABC Color revelara que el Gobierno de Santiago Peña ya destinó más de US$ 22 millones a publicidad, comunicación institucional y eventos, únicamente a través de la Itaipú Binacional y de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI-PY), durante los últimos tres años.

El gremio sostuvo que la magnitud de los recursos comprometidos obliga a brindar explicaciones públicas sobre la forma en que fueron distribuidos los fondos y los criterios utilizados para adjudicar los contratos, en un contexto donde persisten cuestionamientos sobre el manejo de los recursos estatales y la prioridad del gasto público.

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Piden explicar cómo se distribuyó la pauta

En un comunicado oficial, Catelpar señaló que las informaciones publicadas indican que Itaipú y el PTI-PY habrían destinado más de G. 134.425 millones a publicidad, comunicación institucional y organización de eventos.

Ante ese escenario, la organización afirmó que toda utilización de recursos públicos debe regirse por criterios “claros, objetivos y plenamente transparentes”. En ese sentido, instó a las autoridades competentes a informar públicamente cuáles fueron los mecanismos de asignación de la pauta publicitaria, los criterios empleados para seleccionar a los proveedores, los procedimientos de contratación aplicados y los resultados obtenidos con esas inversiones.

El gremio enfatizó que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se administran los recursos públicos y quiénes fueron los beneficiarios de los contratos financiados con dinero estatal.

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Reclaman procesos abiertos y auditables

Catelpar sostuvo además que la transparencia, la rendición de cuentas y la igualdad de oportunidades deben constituir principios fundamentales en la gestión de la publicidad oficial.

En esa línea, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento institucional e hizo un llamado para garantizar procesos abiertos, verificables y auditables que permitan recuperar y mantener la confianza pública en el manejo de los recursos.

El pronunciamiento se produce después de la publicación de ABC Color, que reveló que solo mediante Itaipú Binacional y la Fundación Parque Tecnológico Itaipú, el Gobierno de Santiago Peña desembolsó más de US$ 22 millones en publicidad institucional y eventos en apenas tres años de gestión, una cifra que reavivó el debate sobre los criterios de distribución de la pauta oficial y la necesidad de mayores controles sobre el uso de fondos públicos.