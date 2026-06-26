La Primera Mañana
26 de junio de 2026 a la - 08:39

AUDIO: “Arnoldo Wiens no va anunciar nada”, considera Samaniego sobre dupla presidencial de disidencia

Lilian Samaniego con suéter negro y chaleco sonriente, junto a Arnoldo Wiens con chaleco gris, conversan en una mesa con bocadillos.
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