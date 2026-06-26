La Albirroja volvió a entrenarse en medio de las críticas por el empate

La Albirroja volvió a los trabajos en el Spartan Soccer Complex de San José luego de cerrar el Grupo D con un empate 0-0 ante Australia. El plantel mantiene la expectativa por conocer su destino en la siguiente ronda, donde Boston aparece como una de las sedes con mayores posibilidades para albergar el próximo compromiso.

La práctica estuvo dividida en dos grupos. Los futbolistas que fueron titulares frente a los australianos realizaron tareas regenerativas y de recuperación física, mientras que quienes no tuvieron participación o sumaron pocos minutos llevaron a cabo trabajos dinámicos con balón bajo las órdenes del cuerpo técnico.

Una de las principales novedades es el regreso de Miguel Almirón, quien ya quedó habilitado tras cumplir la fecha de suspensión por la expulsión sufrida ante Turquía y estará nuevamente a disposición de Gustavo Alfaro para el siguiente encuentro.

En contrapartida, Diego Gómez será una baja confirmada para los 16avos de final al acumular tarjetas amarillas. El mediocampista deberá cumplir una fecha de suspensión, por lo que el entrenador argentino deberá buscar una alternativa para reemplazarlo en un sector clave del campo.

Otra situación que sigue de cerca el cuerpo técnico es la recuperación de Ramón Sosa. El extremo continúa evolucionando de la lesión en el tobillo que le impidió disputar los tres partidos de la fase de grupos y existe optimismo de que pueda quedar disponible para el próximo compromiso.

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También está el caso Omar Alderete quien se retiró del juego del jueves por un golpe en la rodilla, trabajó en el gimnasio con los demás integrantes de elenco titular, y estaría disponible para el próximo desafío de no llegar entraría José Canale quien tuvo un gran partido anoche al entrar del banco.

Más allá de la espera por conocer al rival y la sede, el gran tema de debate gira en torno al planteamiento táctico de Gustavo Alfaro.

El esquema con línea de cinco defensores utilizado frente a Australia generó diversas repercusiones por su perfil conservador y por la escasa propuesta ofensiva del equipo. Ahora la incógnita pasa por saber si el seleccionador mantendrá ese sistema para los cruces eliminatorios o volverá a un dibujo más ofensivo en busca de seguir haciendo historia en el Mundial 2026.