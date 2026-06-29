La Primera Mañana
29 de junio de 2026 a la - 06:55

AUDIO: IPS: verificarán equipos médicos abandonados y denunciarán ante Fiscalía si hay indicios de perjuicio patrimonial

Isaías Fretes en traje oscuro y gafas, gesticulando mientras habla en un ambiente institucional con detalles de la bandera de Paraguay en el fondo.
Isaías Fretes discute en reunión del Senado sobre la declaración de emergencia en previsional.Gentileza