La Primera Mañana
01 de julio de 2026 a la - 08:36

AUDIO: Senacsa: Paraguay tiene poco que perder si no hay acuerdo sobre cupos del Mercosur con UE

AME6086. LUQUE (PARAGUAY), 30/06/2026.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña (c), habla durante la 68 Cumbre de Presidentes del Mercosur este martes, en Luque (Paraguay). Peña exigió el reparto equitativo de los cupos de exportación entre todos los miembros del Mercosur a la Unión Europea (UE) por una "cuestión de justicia" e instó a sus socios a borrar las "asimetrías" en la aplicación del acuerdo comercial entre ambos bloques. EFE/ Juan Pablo Pino
AME6086. LUQUE (PARAGUAY), 30/06/2026.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña (c), habla durante la 68 Cumbre de Presidentes del Mercosur este martes, en Luque (Paraguay). Peña exigió el reparto equitativo de los cupos de exportación entre todos los miembros del Mercosur a la Unión Europea (UE) por una "cuestión de justicia" e instó a sus socios a borrar las "asimetrías" en la aplicación del acuerdo comercial entre ambos bloques. EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino