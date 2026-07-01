Guía para entender la baja de comisiones en tarjetas: ¿cómo te afecta el cambio que rige desde hoy?

A partir de este miércoles 1 de julio, el escenario de los pagos digitales en Paraguay tiene nuevas directrices, ya que el Banco Central del Paraguay (BCP) puso en vigencia las nuevas comisiones máximas para las transacciones con tarjetas de crédito y débito.

La medida, explicada en detalle por Liana Caballero Krause, miembro del directorio del BCP, busca corregir distorsiones del mercado local y, sobre todo, incentivar a que más negocios dejen de depender exclusivamente del dinero en efectivo.

A continuación, desglosamos los puntos clave para entender cómo funciona este nuevo esquema y a quiénes beneficia.

¿Cuáles son los nuevos límites?

Hasta hace poco más de un año, las comisiones máximas rozaban el 5% para crédito. Desde hoy, el esquema oficial queda así:

Tarjetas de crédito: máximo 3% de comisión

Tarjetas de débito: máximo 2% de comisión

¿A quién beneficia directamente?

Al comerciante. Esta reducción no impacta en el extracto mensual del ciudadano que va a comprar, sino en lo que el dueño del negocio (desde un gran supermercado hasta una despensa de barrio o un emprendedor) le tiene que pagar a la procesadora por usar el pos. Al bajarle el costo operativo al comercio, se busca que aceptar tarjetas deje de ser un “dolor de cabeza” financiero.

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Freno a los “subadquirientes” y pasarelas de pago

Esta es la raíz del problema que detectó el BCP tras un análisis econométrico en la región. Anteriormente, el tope del BCP alcanzaba solo a las grandes procesadoras (Bancard, Bepsa, Procard, Cabal y Panal). Sin embargo, empresas intermediarias o “subadquirientes” compraban el servicio mayorista y lo revendían a los pequeños comercios aplicando recargos que llegaban a ser del 8%.

A partir de hoy, la ley corre para todos por igual. Ningún intermediario, pasarela de pago o procesadora puede cobrarle a un comercio más del 3% en crédito y 2% en débito.

“Señora, señor, si usted vende con tarjeta de crédito, nadie, sea una procesadora o un subadquiriente, le puede cobrar más de 3% cuando cobra con crédito y 2% cuando cobra con débito”, enfatizó Caballero Krause.

¿Qué pasa si pago con código QR?

El QR es simplemente una forma de iniciar el pago, pero hay que mirar qué hay “detrás”, indicó Liana Caballero. La mayoría de los QR actuales están asociados a una tarjeta de crédito o débito. Por ende, desde hoy los comercios pagarán el mismo tope (3% o 2%) por esa venta.

Lo que se viene (QR vía Sipap)

El BCP confirmó que el pasado lunes 29 de junio puso en producción el QR Hub. En los próximos meses, los usuarios podrán pagar con QR vinculados directamente a sus transferencias bancarias. Al no depender de marcas internacionales, el BCP emitirá un reglamento de transparencia para que este sistema sea aún más barato que el 2% del débito.

¿Hay riesgo de sobreendeudamiento con tarjetas de crédito?

Ante la preocupación de algunos sectores por el aumento masivo del uso de plásticos en el país, desde el directorio del BCP buscan transmitir tranquilidad asegurando que la morosidad y el saldo promedio por tarjeta se mantienen completamente estables.

Debido a la fuerte competencia y las promociones de reintegro (del 10% o más en supermercados y combustibles), la gente prefiere canalizar todos sus gastos mensuales con la tarjeta de crédito para aprovechar los descuentos, pero liquida el total de su saldo a fin de mes, sin generar intereses, afirmó la entrevistada.

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