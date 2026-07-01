Senador Kobylanski renuncia a la bancada de Cruzada Nacional

El 17 de setiembre, Walter Janusz Ricardo Kobylanski Brandhuber juró como senador en reemplazo de Norma Aquino, más conocida como Yamy Nal, quien fue expulsada tras la filtración de unos audios en los que supuestamente ella negociaba contratos de Itaipú Binacional y hablaba de la venta de votos en el Senado, incluso de una repartija de una donación de US$ 8.000.000 de Taiwán al Congreso Nacional entre legisladores cartistas.

Yamy Nal, quien ingresó por el Partido Cruzada Nacional, apenas había asumido la banca cuando se pasó a Honor Colorado. Tras poco más de dos años, al ser expulsada y reemplazada por Kobylanski, quien también forma parte de Cruzada Nacional, este se comprometió a no vender su voto al cartismo.

Sin embargo, en una conferencia de prensa realizada hoy, anunció su renuncia al partido Cruzada Nacional y argumentó la decisión de ser independiente de la organización política liderada por Paraguayo “Payo” Cubas.

“He tomado la decisión de independizarnos de Cruzada Nacional total y absolutamente, sentirnos independientes; hemos tenido una trayectoria con Cruzada Nacional y es el momento ya de tomar este punto y avanzar de otra manera. Mi interés total es que el protagonismo lleve gente joven, el futuro de todo lo que es la idea de Cruzada, y ya veremos cómo se va a interpretar y se va a denominar”, dijo durante la conferencia.

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Renuncia de Kobylanski a Cruzada Nacional

Al ser consultado sobre si tendría diferencias irreconciliables con el líder de Cruzada Nacional, respondió que quiere mirar de aquí para adelante, ya que “el agua pasada no mueve molinos”.

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Agregó que ya comunicó su decisión a la senadora Yolanda Paredes, pero todavía no conversaron personalmente para explicarle los motivos.

Aseguró que no integraría el oficialismo de Honor Colorado y que estaría buscando un nuevo espacio para integrarlo.

Kobylanski era el principal financista de Cruzada Nacional.