Paraguay vs. Francia: así estará el tiempo este sábado durante el partido

Antes del esperado encuentro de la Albirroja, el país deberá atravesar varios días marcados por la inestabilidad. La pronosticadora de turno de la Dirección de Meteorología e Hidrología, Carolina López, informó este miércoles que el ambiente continuará bastante húmedo y con probabilidad de lluvias dispersas en gran parte del territorio nacional.

La especialista explicó que durante la jornada de este miércoles se prevén zonas con lloviznas y lluvias dispersas, incluso sobre Asunción y el área metropolitana, condiciones que se extenderían hasta el mediodía y persistirían durante la tarde, además de continuar durante el jueves.

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Destacó, en ese sentido, que se encuentra vigente un boletín meteorológico especial vigente para el centro, este y sur de la Región Oriental, donde se espera la formación de núcleos de tormentas de variada intensidad. Según indicó, las mayores probabilidades de precipitaciones se concentrarán durante el jueves.

Marcado descenso de la temperatura

Señaló además que un refuerzo del frente frío comenzará a sentirse desde la noche del jueves, acompañado de vientos moderados del sector sur, lo que provocará un descenso más importante de la temperatura de cara al viernes.

Las temperaturas más bajas se registrarán principalmente en el sur del país. Para el viernes se esperan mínimas de entre 6 y 7 °C, con un ambiente significativamente más frío en comparación con los últimos días.

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¿Lloverá durante el partido entre Paraguay y Francia?

La buena noticia para los hinchas que planean seguir el partido en espacios públicos es que el pronóstico mejora considerablemente para el sábado.

De acuerdo con la meteoróloga, la probabilidad de lluvias será muy baja en casi todo el territorio nacional. Solamente en el extremo noreste del país, hacia las zonas de Pedro Juan Caballero y Fuerte Olimpo, podrían registrarse algunas precipitaciones, pero durante las primeras horas de la mañana.

Para el resto del país se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado, vientos persistentes del sector sur y temperaturas máximas de entre 15 y 18 °C.

De mantenerse estas condiciones, el encuentro entre Paraguay y Francia, previsto para las 18:00, se disputará con un ambiente fresco y sin lluvias en la mayor parte del territorio nacional, favoreciendo las actividades al aire libre y las celebraciones previstas por los aficionados de la Albirroja.