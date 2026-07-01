Clima
01 de julio de 2026 a la - 07:22

Paraguay vs. Francia: así estará el tiempo este sábado durante el partido

Mujer con trofeo y gente animada, todos con camisetas rojas y blancas y banderas de Paraguay en un ambiente festivo.
Muchos hinchas se preparan nuevamente para ver el partido de la Albirroja desde espacios públicos. Fernando Romero

Todo el país volverá a teñirse de albirrojo este sábado, cuando Paraguay enfrente a Francia desde las 18:00 por los octavos de final del Mundial 2026. Mientras miles de personas ya organizan festejos y pantallas gigantes en Asunción y distintos puntos del país, la principal duda es si el tiempo acompañará la jornada. Esto anticipa la Dirección de Meteorología.

Por ABC Color

Antes del esperado encuentro de la Albirroja, el país deberá atravesar varios días marcados por la inestabilidad. La pronosticadora de turno de la Dirección de Meteorología e Hidrología, Carolina López, informó este miércoles que el ambiente continuará bastante húmedo y con probabilidad de lluvias dispersas en gran parte del territorio nacional.

La especialista explicó que durante la jornada de este miércoles se prevén zonas con lloviznas y lluvias dispersas, incluso sobre Asunción y el área metropolitana, condiciones que se extenderían hasta el mediodía y persistirían durante la tarde, además de continuar durante el jueves.

Lea más: Paraguay revive una vieja cuenta pendiente ante Francia en los octavos del Mundial 2026

Destacó, en ese sentido, que se encuentra vigente un boletín meteorológico especial vigente para el centro, este y sur de la Región Oriental, donde se espera la formación de núcleos de tormentas de variada intensidad. Según indicó, las mayores probabilidades de precipitaciones se concentrarán durante el jueves.

Detalles del boletín meteorológico emitido ayer para anunciar tormentas para hoy y mañana.
Detalles del boletín meteorológico emitido ayer para anunciar tormentas para hoy y mañana.

Marcado descenso de la temperatura

Señaló además que un refuerzo del frente frío comenzará a sentirse desde la noche del jueves, acompañado de vientos moderados del sector sur, lo que provocará un descenso más importante de la temperatura de cara al viernes.

Las temperaturas más bajas se registrarán principalmente en el sur del país. Para el viernes se esperan mínimas de entre 6 y 7 °C, con un ambiente significativamente más frío en comparación con los últimos días.

Lea más: Clima en Paraguay: ¿Hasta cuándo seguirán las lluvias y tormentas?

¿Lloverá durante el partido entre Paraguay y Francia?

La buena noticia para los hinchas que planean seguir el partido en espacios públicos es que el pronóstico mejora considerablemente para el sábado.

De acuerdo con la meteoróloga, la probabilidad de lluvias será muy baja en casi todo el territorio nacional. Solamente en el extremo noreste del país, hacia las zonas de Pedro Juan Caballero y Fuerte Olimpo, podrían registrarse algunas precipitaciones, pero durante las primeras horas de la mañana.

Para el resto del país se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado, vientos persistentes del sector sur y temperaturas máximas de entre 15 y 18 °C.

De mantenerse estas condiciones, el encuentro entre Paraguay y Francia, previsto para las 18:00, se disputará con un ambiente fresco y sin lluvias en la mayor parte del territorio nacional, favoreciendo las actividades al aire libre y las celebraciones previstas por los aficionados de la Albirroja.

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