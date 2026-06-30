Violento choque sobre Mariscal López: conductor quedó gravemente herido tras chocar contra el paseo central

Un automovilista de 29 años resultó gravemente herido luego de perder el control del vehículo que conducía e impactar violentamente contra el muro de contención del paseo central de la avenida Mariscal López, en la intersección con Frutos Pane, en Asunción.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:20 del lunes y movilizó a bomberos voluntarios, personal del SEME y agentes de la Comisaría 3ª Metropolitana. La víctima fue identificada como Mateo Felipe Fretes Valentino, quien fue trasladado a un sanatorio privado.

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Bomberos rescataron al conductor del habitáculo

El teniente primero Renzo Leguizamón, de la Vigésima Compañía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), informó que la central de emergencias despachó a los rescatistas ante la posibilidad de que hubiera una persona atrapada dentro del automóvil.

Al llegar al lugar, los voluntarios encontraron al conductor dentro del habitáculo y procedieron a asegurar la escena antes de realizar la evaluación médica y el rescate.

Según detalló, el hombre presentaba politraumatismos, lesiones cervicales, traumatismo facial y heridas en ambos miembros inferiores.

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Aunque permanecía consciente y pudo conversar con los intervinientes, sus signos vitales eran inestables, por lo que fue derivado con apoyo del SEME hasta el Sanatorio San Roque, donde cuenta con cobertura médica.

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La Policía investiga qué provocó el choque

El subcomisario Juan González señaló que, por los daños registrados en el automóvil, se presume que el Kia Picanto circulaba a alta velocidad antes del impacto.

El uniformado indicó que, según informaciones preliminares obtenidas durante el procedimiento, el conductor habría mantenido una discusión con su pareja poco antes del accidente.

No obstante, aclaró que esa información forma parte de las averiguaciones iniciales y que todavía no permite establecer las causas del siniestro.

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No descartan ninguna hipótesis

Durante el procedimiento, la Policía no encontró dentro del vehículo bebidas alcohólicas ni otros elementos que permitan explicar lo ocurrido.

El subcomisario González incluso mencionó como una posibilidad que el hecho haya sido un intento de suicidio, aunque admitió que esa hipótesis carece, por el momento, de elementos que la confirmen.

También señaló que el conductor pudo haber perdido el control debido a un estado de alteración emocional.

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Investigación en curso

El informe policial señala que el automóvil circulaba con dirección oeste sobre la avenida Mariscal López cuando, al llegar a Frutos Pane, el conductor aparentemente perdió el control y terminó impactando contra el paseo central, ocasionando cuantiosos daños materiales al vehículo y lesiones de consideración.

Hasta el momento no se reportó la participación de otro rodado en el siniestro.