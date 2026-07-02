La Primera Mañana
02 de julio de 2026 a la - 12:24

AUDIO: Algunos de los datos que Peña ignoró en su informe de gestión, según Líder Amarilla

AME6506. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 01/07/2026.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, reacciona durante la presentación del informe de gestión de su gobierno este miércoles, en el Palacio Legislativo de Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
AME6506. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 01/07/2026.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, reacciona durante la presentación del informe de gestión de su gobierno este miércoles, en el Palacio Legislativo de Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino