La Primera Mañana
02 de julio de 2026 a la - 10:06

AUDIO: DNIT: ¿por qué bajó la recaudación aduanera y llegará Paraguay a su meta de crecimiento económico?

Óscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, en el Congreso Nacional.
Óscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, en el Congreso Nacional.Gentileza