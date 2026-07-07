La Primera Mañana
07 de julio de 2026 a la - 06:44

AUDIO: “Le dije a Santiago Peña que no necesito que nadie me defienda porque no hablé en nombre del Paraguay”, dice Celeste Amarilla

Celeste Amarilla (PLRA), senadora.
Celeste Amarilla (PLRA), senadora.Senado Gentileza