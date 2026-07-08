La Primera Mañana
08 de julio de 2026 a la - 09:22

AUDIO: Mbappé puede ser extraditado a Paraguay si es querellado por Celeste Amarilla, dice abogado

La senadora Celeste Amarilla en conferencia de prensa luego de la polémica desatada con el futbolista francés Kylian Mbappé
La senadora Celeste Amarilla en conferencia de prensa luego de la polémica desatada con el futbolista francés Kylian Mbappé.