La Primera Mañana
14 de julio de 2026 a la - 12:00

AUDIO: Gatillo fácil: “No detenerse en un retén no es un delito”, admite Riera

Automóvil blanco dañado con orificios y ventanas rotas, estacionado en una zona semiurbana con pasto seco alrededor.
Así quedó el automóvil de Federick Nahuel Cáceres Sosa. El joven acusó un disparo que le causó la muerteEdgar Vázquez