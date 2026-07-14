La Primera Mañana
14 de julio de 2026 a la - 11:59

AUDIO: Mitic niega haber ocultado al Congreso millonario convenio con PNUD

AME9715. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 08/06/2026.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña (d), y el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Paraguay, Gustavo Villate, reaccionan durante el lanzamiento del programa para dotar de internet a las escuelas del país a través del servicio Starlink, del magnate tecnológico Elon Musk, este lunes en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
AME9715. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 08/06/2026.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña (d), y el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Paraguay, Gustavo Villate, reaccionan durante el lanzamiento del programa para dotar de internet a las escuelas del país a través del servicio Starlink, del magnate tecnológico Elon Musk, este lunes en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino