La Primera Mañana
15 de julio de 2026 a la - 13:29

AUDIO: Denuncian injerencia de Juan José Galeano, asesor de Peña, en el IPS

Sergio Lovera, presidente del Sindicato de Profesionales del Instituto de Previsión Social
Sergio Lovera, presidente del Sindicato de Profesionales del Instituto de Previsión SocialDiego Díaz