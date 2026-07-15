La Primera Mañana
15 de julio de 2026 a la - 07:46

AUDIO: Tragedia en Brasil: tres muertos al volcar un bus paraguayo

Rescatistas en uniformes amarillos rodean un camión volcado en la maleza, organizándose para ayudar en la escena del accidente.
Rescatistas trabajan en el lugar del accidente de un bus paraguayo en Brasil, mientras se organizan para intervenir.Rede Peperi