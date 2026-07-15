Pedido de “blanqueo” del caso pupitres chinos se convierte en “pelota tatá” para juez especializado

La desestimación de la denuncia en la causa N° 3949/2025 “Justo Zacarías Irún s/ lesión de confianza”, referente al presunta sobrefacturación en la compra de los pupitres chinos por parte de la Itaipú Binacional, fue solicitada el pasado jueves 9 de julio, por parte del equipo de investigación integrado por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Luis Piñánez, Luz Guerrero y Christian Benítez.

La causa está a cargo del juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del 2° Turno, Rodrigo Enmanuel Estigarribia Benítez, quien debe resolver si hace lugar a la solicitud y entierra el caso, o aplica el trámite establecido en el Artículo 314 del Código Procesal Penal y se opone a archivar la causa.

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Si imprime el trámite de oposición y el equipo fiscal encargado de la investigación se ratifica en su pedido de desestimación, Estigarribia puede remitir el caso a la Fiscalía General del Estado, de tal manera que el titular del Ministerio Público Emiliano Rolón Fernández o alguno de los fiscales adjuntos, se ratifique en el pedido de desestimación o rectifique la postura de los agentes inferiores.

Actualmente el juez Rodrigo Estigarribia se encuentra de vacaciones, por lo que su juzgado es interinado por el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno, Humberto René Otazú Fernández. Sin embargo, el magistrado interino dejaría la resolución del pedido fiscal en el caso pupitres chinos al juez titular de la causa, quien retornará de receso laboral en la última semana de julio.

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Pedido sobre pupitres chinos en base a dictamen de peritos

El equipo fiscal encargado de investigar la denuncia sobre presunta compra sobrefacturada de 410.837 pupitres chinos sustenta su pedido de desestimación en el informe técnico-contable de la Dirección de Análisis de Información Estratégica (DAIE) del Ministerio Público, que está a cargo de Gunter Krone, funcionario de confianza del fiscal general Emiliano Rolón Fernández.

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Específicamente, el informe técnico fue realizado por el contador público William Fleitas y el abogado Osmar Garcete, los mismos profesionales que habían dictaminado por enterrar la denuncia en contra del ex titular del Instituto de Previsión Social (IPS) Vicente Battaglia, por el presunto perjuicio de G. 1.6 billones a la previsional; y que en el caso de los pupitres chinos concluyeron que no hubo irregularidad en el proceso de adjudicación, no hubo sobrefacturación y que se entregaron todos los pupitres.

Del análisis técnico-normativo efectuado sobre la documentación obrante en la carpeta fiscal, así como de la verificación de los procesos administrativos vinculados a la adquisición de conjuntos mobiliarios escolares pedagógicos, la Dirección de Análisis de Información Estratégica (DAIE) concluyó que “existe correspondencia entre las especificaciones técnicas definidas, la construcción de los precios referenciales y las ofertas adjudicadas, lo que determinó su razonabilidad técnica y económica.”

Respecto a la supuesta compra sobrefacturada del conjunto de los mobiliarios escolares (una mesa y una silla), señalada en la denuncia de los legisladores, la DAIE afirma que tampoco se menciona en forma concreta que situación de hecho es la que le permite inferir que los precios se encuentran sobrevalorados.

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“Esto es así porque bien se sabe que en materia de licitación ya sea de la Itaipú Binacional o cualquier otra institución pública del Estado, para determinar un precio referencial esta debe ser construida sobre la base de varios factores que necesariamente deben tomarse en consideración para fijar el precio”, remarca el informe de Fleitas y Garcete.

Precio de pupitres chinos es acorde, según informe

La denuncia presentada por un grupo de legisladores el 14 de marzo de 2025 afirma que el precio promedio adjudicado por la Itaipú Binacional para cada conjunto pedagógico (mesa y silla) es de G. 756.689, equivalente a US$ 96 a la fecha de la presentación de la denuncia. En contraste, según los despachos de importación, los precios de adquisición de estos bienes por parte de Kamamya S.A. oscilarían entre US$ 42 y US$ 58, montos que representarían entre G. 339.139 y G. 457.551 al momento de la denuncia.

Consultado por el equipo fiscal encargado de la investigación sobre los precios de mobiliarios similares en el mercado, el informe técnico del 15 de abril del 2026 se concluye que “encontramos un mobiliario con características muy similares a la ofertada en el llamado licitatorio, y nos pareció oportuno traer a colación al informe con el fin de apreciar sus características y el precio ofertado en el mercado local G. 800.000…”.

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Por otra parte, consultado sobre los precios de contrataciones similares emprendidas por el Ministerio de Educación y Ciencias, el informe técnico del 15 de abril del 20264 concluye lo siguiente: “podemos observar que la silla EB 1 para primer ciclo fue adquirido por G. 229.000 y la mesa EB 1 para primer ciclo fue adquirida por G. 480.000 lo cual nos arroja un precio unitario por conjunto (silla y mesa) de G. 709.000. Cabe destacar que este mobiliario no tiene las mismas características ni materiales de la adquirida por la Itaipú, ya que sería de un material distinto, de menor calidad, sin embargo, el precio es muy similar…”.

“Como se puede apreciar tomamos como referencia precios de productos del mercado local, mercado brasilero y precios abonados en Paraguay en licitaciones de años anteriores y el monto facturado por la empresa KAMAMYA S.A la cual arrojó como resultado, que los precios de venta ya sea en el mercado nacional o extranjero al realizar un promedio de los precios son acordes a lo facturado en dicha licitación…”, remarca el informe técnico que sustenta el pedido de desestimación de la denuncia.

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El monto total del contrato y sus adendas ascendió a G. 310.670.983.444, cifra que coincide plenamente con los registros de pago y la recepción de los bienes por parte del Ministerio de Educación y Ciencias, según lo que resalta el dictamen técnico.

Presión para “blanquear” caso pupitres chinos

En plena sesión de la Cámara Baja, el diputado cartista y miembro recientemente reelecto del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Alejandro Aguilera defendió profusamente el pedido de desestimación de la Fiscalía respecto a la denuncia por supuesta “lesión de confianza” contra el director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún (ANR, HC), por la supuesta compra sobrefacturada de “pupitres chinos”.

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Si bien Aguilera pretendió disgregar su rol de parlamentario y el de miembro del JEM, la realidad es que con su defensa al trabajo de la Fiscalía también es un “chake” al juez penal de garantías especializado, Rodrigo Estigarribia que aún debe resolver el caso.

En respuesta, el diputado Raúl Benítez (Independiente) le remarcó la gravedad del hecho de que su intervención podría constituir una presión en la causa y le apuntó hechos graves y comprobados que la Fiscalía no indagó.

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“Yo estoy seguro que el colega (Aguilera) hoy vino a hacer y le acaba de mandar un mensaje a los magistrados (y fiscales). Porque los magistrados que tuvieron la causa y los que podrían estar asustados por el trabajo que hicieron, el colega le acaba de mandar un mensaje; yo estoy con ustedes, tranquilos, no les vamos a juzgar”, afirmó Benítez.