Roban un automóvil en Asunción y lo recuperan gracias al GPS en Fernando de la Mora

Un automóvil robado durante la madrugada de este martes en el barrio Ciudad Nueva de Asunción fue recuperado pocos minutos después en Fernando de la Mora, gracias al sistema de GPS instalado en el vehículo, que permitió ubicarlo e inmovilizar el motor.

El hecho ocurrió sobre la calle Adela Speratti, donde el rodado estaba estacionado al costado de la vivienda de su propietario, Diego Iguami. El vehículo fue localizado posteriormente abandonado sobre las calles Asunción y 15 de Mayo, en Fernando de la Mora.

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El dueño activó el protocolo tras revisar las cámaras

Diego Iguami relató que cerca de las 00:10 se despertó y, al revisar las cámaras de seguridad de su vivienda, advirtió que el automóvil ya no se encontraba en el lugar donde lo había dejado estacionado.

Inmediatamente llamó al Sistema 911 y a la empresa encargada del monitoreo del GPS, que procedió a desactivar el motor del vehículo para impedir que siguiera circulando.

“Después de llamar a la Policía, en unos cinco minutos ya estaban en mi casa. Me subieron a la patrullera y fuimos siguiendo la ubicación que marcaba el GPS”, comentó.

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Según explicó, cuando el sistema inmovilizó el automóvil, los delincuentes lo abandonaron y huyeron antes de que llegaran los intervinientes.

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Cámaras captaron a dos sospechosos

El propietario indicó que las cámaras de seguridad registraron el momento en que dos personas se llevaron el automóvil. Las imágenes ya fueron entregadas a la Policía para apoyar la investigación.

Asimismo, señaló que, a simple vista, constató que el tambor de encendido fue violentado para poner en marcha el vehículo. La inspección completa quedó pendiente de la intervención del Ministerio Público.

Iguami lamentó que el robo ocurriera frente a su vivienda, pese a contar con cámaras y un sistema de rastreo, y afirmó que la inseguridad en la zona es un problema recurrente.

“Ya pasó antes en el barrio. Incluso con mis cámaras pudimos ayudar a un vecino a recuperar su vehículo”, recordó.

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El vehículo fue hallado abandonado

El oficial Manuel Báez, de la Comisaría 2.ª Central de Fernando de la Mora, informó que los agentes encontraron el automóvil abandonado sobre la calle San José, entre Asunción y 15 de Mayo, luego de recibir la alerta correspondiente.

Indicó que, de acuerdo con los datos preliminares, el vehículo contaba con GPS, lo que facilitó su ubicación. Agregó que aún no se pudo identificar a los autores, ya que el rodado fue encontrado sin ocupantes.

Buscan identificar a los responsables

La Policía Nacional trabaja en el análisis de imágenes de cámaras de circuito cerrado instaladas en el trayecto recorrido por el vehículo y en el lugar donde fue abandonado.

Los investigadores buscan determinar la identidad de los responsables y establecer cómo lograron sustraer el automóvil. Mientras tanto, el vehículo quedó a disposición de la Fiscalía para las diligencias de rigor y la posterior entrega a su propietario.