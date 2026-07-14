Rifan piano de una niña de 14 años para costear su tratamiento médico ante abandono del IPS

La historia de Lucero Cristal (14) expone una vez más la cruda realidad de la salud en Paraguay. Su familia, residente en San Lorenzo, se encuentra organizando una rifa benéfica cuyo premio principal es el tesoro de una adolescente, su piano de la marca Doina.

El instrumento, que se encuentra en impecable estado de conservación, fue adquirido años atrás. Para Lucero, quien no asiste a la escuela de manera presencial desde 2021 debido a los intensos dolores, el piano era su principal contención psicológica. Hoy, con la madurez de quien entiende la urgencia de su salud, ella misma dio el visto bueno para desprenderse de él y sortear para costar su costoso tratamiento médico.

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Pectus Excavatum, una lucha que lleva tres años

La vida de Lucero se complicó entre 2021 y 2022, durante una cirugía menor de hernia. Una junta médica posterior diagnosticó que la niña padecía Pectus Excavatum, una malformación genética y atípica en la cual el esternón crece hacia adentro y comprime los pulmones y el corazón dentro de la caja torácica.

En agosto de 2023, la menor fue sometida a una compleja cirugía donde se le colocaron barras estabilizadoras de metal, conocidas como barras de Nuss, para corregir la posición de su pecho. El próximo 22 de agosto de 2026 se cumplirán tres años de aquel procedimiento.

Sin embargo, el proceso ha sido sumamente doloroso y delicado. Las barras de metal le provocaron una herida abierta crónica entre las costillas que sangra constantemente y llega a infectarse. Para tratar esta herida, la familia debe adquirir costosos parches de corticoides que solo un laboratorio en el país distribuye, lo que genera gastos elevados.

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El “desprecio” del IPS ante 24 años de aportes

Tanto el padre de Lucero, el señor Sever Del Puerto, como su madre, son aportantes activos y obligatorios del Instituto de Previsión Social (IPS) de forma ininterrumpida desde hace más de dos décadas. Pese a esto, la previsional les dio la espalda en el momento más crítico.

Si bien el IPS facilitó el quirófano para la colocación de las barras en 2023, la institución se negó a proveer los insumos médicos, reactivos y la medicación especializada posterior.

La justificación de la previsional fue que la patología de Pectus Excavatum no figura en su listado oficial de cobertura (vademécum).

“Nosotros seguimos con el desprecio por parte de nuestro seguro social. El descuento compulsivo como aportante continúa, pero IPS no cumple con la prestación por la cual pagamos. Es una violación al sagrado derecho de una niña que padece una enfermedad tan compleja”, denunció Sever Del Puerto.

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Ante la falta de respuestas y el desgaste del sistema público, la familia tuvo que recurrir al sector privado para sostener el costoso tratamiento.

Los detalles de la rifa benéfica

Hoy, Lucero necesita una cuarta cirugía para retirarle las barras de metal de su pecho, además de un prolongado tratamiento postoperatorio que incluirá fisioterapia postural y equinoterapia. Para lograrlo, la joven accedió al sorteo del piano.

Según detallaron, se trata de un piano acústico vertical marca DOINA, en excelente estado de funcionamiento. El precio de la rifa es de G. 20.000 por número y se prevé que el sorteo sea el viernes 21 de agosto (coincidiendo con la víspera del cumplimiento de los tres años de su cirugía).

La familia espera que el sorteo se realice en vivo a través de un programa de televisión (canal y conductor a confirmar). Asimismo, el traslado del piano se coordinará bajo los cuidados para proteger el instrumento, y el costo del flete se compartirá al 50% entre la familia y el ganador.