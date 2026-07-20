La Primera Mañana
20 de julio de 2026 a la - 07:57

AUDIO: Carne paraguaya: novedades sobre exportación a México y Turquía se darían a fin de año

Persona en overol claro y guantes, inspecciona reses colgadas en entorno industrial iluminado con luces fluorescentes.
Una persona trabaja en la planta de procesamiento de carne, inspeccionando reses colgadas en ganchos.GENTILEZA