Hidrovía: Gremios alertan sobre posible tarifazo y exigen transparencia en proyectos de dragado

La hidrovía, la principal vía de salida del comercio exterior paraguayo, vuelve a estar en el centro de la preocupación empresarial. Una docena de gremios vinculados a la navegación, la producción y la industria advirtió que el peaje aplicado por Argentina y proyectos de concesión para el dragado del río Paraguay podrían encarecer significativamente los costos logísticos del país.

Mediante un comunicado conjunto, las entidades sostienen que la acumulación de nuevas tarifas amenaza la competitividad de las exportaciones e importaciones paraguayas y reclamaron mayor transparencia en los procesos impulsados tanto por el Gobierno argentino como por las autoridades nacionales.

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Cuestionan peaje argentino por 25 años

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la concesión de la Vía Navegable Troncal en el tramo argentino del río Paraná, que contempla mantener por al menos 25 años una tarifa de USD 1,30 por tonelada de registro neto.

Los gremios recordaron que ese peaje nunca fue considerado razonable por los armadores en relación con los servicios prestados. Señalaron que su aceptación respondió únicamente a un acuerdo transitorio, con la expectativa de que una mesa técnica y un nuevo proceso licitatorio permitieran reducir el costo o mejorar las condiciones de navegación.

Sin embargo, sostienen que ese compromiso no se concretó y que la continuidad del esquema tarifario representa un fuerte impacto para los convoyes de barcazas que operan en la hidrovía.

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Impacto sobre las exportaciones

Según el comunicado, la metodología de cálculo basada en el tonelaje de registro neto incrementa los costos del transporte fluvial y termina afectando directamente la competitividad de productos estratégicos para la economía paraguaya.

Entre los rubros mencionados figuran la soja, la harina y el aceite, además del encarecimiento de la importación de combustibles, fertilizantes y otros insumos necesarios para la producción nacional.

Las entidades advierten que estos mayores costos terminan trasladándose a toda la cadena logística, reduciendo la competitividad del país frente a otros mercados de la región.

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También cuestionan proyectos locales

Las críticas no se limitan al conflicto con Argentina. Los gremios también expresaron preocupación por una iniciativa privada para concesionar el dragado y mantenimiento del río Paraguay.

Según denunciaron, el proyecto avanzó hasta obtener una resolución de prefactibilidad sin que existiera previamente un proceso de consulta e información dirigido a los principales usuarios de la vía navegable.

En ese contexto, exigieron conocer en detalle el alcance de las obras, los mecanismos de control, la metodología para fijar las tarifas y el impacto económico que tendría la iniciativa sobre el comercio exterior.

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Piden transparencia y participación

Los empresarios aclararon que respaldan las inversiones destinadas a mejorar la navegabilidad de los ríos paraguayos, pero advirtieron que esas obras no deben convertirse en una justificación para imponer tarifas consideradas excesivas o financiar proyectos sobredimensionados.

Asimismo, señalaron que analizar cada intervención de manera aislada oculta el verdadero problema: la acumulación de peajes y cobros a lo largo de toda la ruta logística que utiliza Paraguay para llegar a los mercados internacionales.

Por tratarse de un país mediterráneo, afirmaron que resulta indispensable evaluar el costo integral del transporte fluvial y garantizar procesos transparentes, con participación de los usuarios y acceso a información técnica antes de adoptar decisiones que puedan afectar la competitividad nacional.

El pronunciamiento fue suscrito por la Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes (CAFYM), el Centro de Importadores del Paraguay (CIP), la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), Capex, Fecroprod, Cappro, Capeco, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Asamar y Caterppa, que reiteraron su disposición a dialogar con las autoridades paraguayas y argentinas para buscar soluciones que preserven la competitividad del comercio exterior.