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Al mismo tiempo que intentaba identificar burdamente su gestión con la Albirroja, aprovechaba para destinar millones de pauta oficial en las empresas del grupo económico al que está ligado.

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Total, es el dinero de los contribuyentes del que ellos disponen a su antojo.

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Cómo no va a faltar dinero para remedios en hospitales públicos e infraestructura en todo el país.

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Para derrochar y robar lo que puedan, parece que sí hay dinero de sobra.

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Siguen depositando plata pública en el banco amigo sin ningún rubor.

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Funciona a la perfección una suerte de “alianza público- privada”, pero es solamente para que un privado se quede con la plata pública.

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Cualquier resquicio aprovechan para sus fines particulares. Ahora que ya cumplió su misión en USA (no se sabe a qué precio), vuelve Leite al Senado.

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Así manejan las relaciones internacionales, nombrando a un embajador para solucionar el “problema” del Patrão ¿Y los intereses nacionales? Bien, gracias.

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Ahora se dedicarán a tirar plata para intentar ganar elecciones en la mayor cantidad de municipios.

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Uno que reapareció en el escenario, aunque siempre en las sombras, es José Ortíz, que anda por Ciudad del Este

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Que este personaje esté por ahí no debe ser para nada bueno, atendiendo sus antecedentes.

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No está demás recordar que las versiones lo involucran con los hechos del luctuoso 31M.

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Supuestamente, fue a “colaborar” con las elecciones en esa zona. Se le preguntó del tema a Landy y su reacción más bien pareció de temor, como que no quería hablar mucho del tema.

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En varias localidades, los candidatos cartistas están mal posicionados y seguramente harán lo imposible para evitar la derrota, porque sería una muy mala perspectiva para el 2028.

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Necesitan conservar el poder como sea porque un próximo gobierno honesto podría investigar y se les caerá la estantería encima.