La Primera Mañana
20 de julio de 2026 a la - 09:25

AUDIO: Gasoil con más biodiésel: “No debería impactar en precio final”, dice el MIC

Compartimento del motor con botellas de líquidos de varios colores, capó abierto en un ambiente exterior.
Técnicos revisan el motor de un vehículo expuesto a mezcla de biodiésel.