La Primera Mañana
24 de julio de 2026 a la - 08:24

AUDIO: Ataque en Canindeyú: EPP está aliado con narcotraficantes, dice ministro

Varios hombres en ropa de emergencia trabajan en la escena de un incendio nocturno, rodeados de escombros y humo denso.
Ataque al Puesto Policial N° 4 de Colonia NaranjitoGentileza