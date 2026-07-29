La Primera Mañana
29 de julio de 2026 a la - 08:01

AUDIO: Sutura con cintillos en San Estanislao: hablan de conducta médica “fuera de lo convencional”

El prosedimiento médico de un adulto mayor se realizó en el hospital distrital de Santaní donde los familias denunciaron la presunta negligencia
El procedimiento médico de un adulto mayor se realizó en el hospital distrital de Santaní.Sergio Escobar