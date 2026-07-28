Cerro Porteño
28 de julio de 2026 a la - 23:01

Ariel Holan explicó el porqué de las lágrimas de César Bobadilla: “Se adjudicó el primer gol”

El entrenador de Cerro Porteño intenta tranquilizar al mediocampista César Bobadilla, a quien se lo vio con lágrimas en los ojos cuando los equipos volvieron para la complementaria.
El entrenador de Cerro Porteño intenta tranquilizar al mediocampista César Bobadilla, a quien se lo vio con lágrimas en los ojos cuando los equipos volvieron para la complementaria.

El traspié sufrido frente al Sportivo 2 de Mayo dejó secuelas anímicas profundas en el plantel de Cerro Porteño. Además del mal resultado, una de las imágenes que más llamó la atención de los hinchas y de la transmisión televisiva fue el momento en el que el entrenador Ariel Holan conversaba al borde del llanto con el juvenil César Bobadilla, quien terminó siendo sustituido para el arranque de la segunda mitad.

Por ABC Color

Al ser consultado por la prensa sobre lo ocurrido y el estado anímico del joven futbolista, el estratega argentino no dudó en sincerarse y transparentar la situación: “César, voy a decir la verdad, porque lo enaltece a él. Estaba muy mortificado porque se adjudicó el primer gol, el primer gol, porque era la marca de él. Por supuesto que ahí en el banco lo que yo le decía es: ‘Despreocupate, porque no es solo tu responsabilidad; es una mala decisión también del equipo. Tranquilo, sos joven todavía’. Es un chico que tiene enormes condiciones, pero estas son las cosas que pasan cuando las cosas no salen: algunos se ponen más vulnerables que otros, rabia o desazón”.

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Explicando la decisión táctica y humana de retirarlo del campo en el descanso para protegerlo de la presión del partido, el argentino agregó: “Y bueno, entonces opté en el entretiempo al verlo así... Pero son cosas lógicas, porque es un chico que tiene mucho amor propio, mucho coraje y va a ser muy importante para todo este proceso. Es más, en la última jugada del primer tiempo llegó adentro del área, la tuvo ahí, cerca de poder definir. Y bueno, el pobre llegó medio en esas condiciones al vestuario y me pareció que era mejor que se tranquilizara y que diera vuelta la página, porque van a aparecer muchas batallas de estas”.

Para cerrar, Holan le mandó un mensaje de aliento al juvenil, remarcando la necesidad de que fortalezca su carácter de cara al futuro en la máxima categoría: “Él tiene pocos minutos de fútbol todavía en Primera División y tiene que hacerse el cuero de chancho, así que hay que apoyarlo y para mí es un jugador muy importante”.