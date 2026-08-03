La Primera Mañana
03 de agosto de 2026 a la - 09:40

Operativo “Yida Transfronteriza”: desarticulan red de estafa informática con vínculo en Asia

Un hombre con camiseta gris conversa con una mujer con guantes, observados por otra mujer con gafas, en un entorno policial con evidencia en una mesa.
La Policía y la Fiscalía realizan allanamientos en San Ignacio, investigando una red de estafa mediante sistemas informáticos.Gentileza