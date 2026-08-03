¿Habrá peaje en Asunción? Esto respondió Camilo Pérez tras la propuesta de Cartes

Tras la controversia generada por la propuesta realizada por el presidente de la ANR, Horacio Cartes, el candidato colorado a la Intendencia de Asunción, Camilo Pérez, aseguró que en caso de ser electo no implementará un sistema de peaje para ingresar a la Capital.

La propuesta generó una ola de cuestionamientos y hasta burlas tanto de la ciudadanía como de actores políticos. Ante la repercusión de las declaraciones de Cartes, Pérez descartó la medida.

“No va a haber peaje. Asunción no va a tener peaje”, expresó.

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Dice que se malinterpretó a Cartes

El candidato también salió en defensa del titular del Partido Colorado y sostuvo que, durante una conversación privada, Cartes le comentó la experiencia que vivió durante su viaje a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial 2026, a mediados de julio pasado.

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Según relató, el expresidente le señaló que en ese país la ciudadanía no tiene inconvenientes en pagar peajes cuando la infraestructura vial es de calidad.

Asimismo, Pérez consideró que las expresiones de Cartes pudieron haber sido malinterpretadas. “No dije que se sacó de contexto, pero de por ahÍ en un juego de palabras se interpretó mal”, declaró.

Las declaraciones de Horacio Cartes sobre peaje

Las declaraciones del postulante cartista surgieron como respuesta a las críticas que despertó la iniciativa planteada por el expresidente, quien había sugerido cobrar a los vehículos provenientes del departamento Central para generar recursos destinados a obras de infraestructura.

“Hay que transformar Asunción. No podemos seguir teniendo este tráfico vehicular y no poder movernos. Generar recursos. Tienen que haber autopistas, tenemos que pagar el peaje, (cobrar a la) cantidad de personas que vienen del departamento Central”, declaró el expresidente Cartes.

Promete mantener a los funcionarios y eliminar planilleros

En otro momento, el candidato aseguró que no prevé desvincular a funcionarios de la Municipalidad de Asunción si llega al cargo.

“No voy a echar ninguna persona que trabaja. No va a haber ningún solo planillero con Camilo intendente, vamos a hacerle a la gente trabajar, generar recursos, conseguir dinero con transparencia. Trabajando, cobrando los tributos y dandos muchos servicios a la gente para que esta pueda pagar con gusto”, sostuvo.

Informatización y trazabilidad en la gestión municipal

Pérez también afirmó que una de sus prioridades será eliminar el uso de dinero en efectivo dentro de la administración municipal e informatizar todos los procesos para garantizar la trazabilidad de las gestiones y de los ingresos.

Añadió que la meta es que los contribuyentes puedan realizar trámites municipales directamente desde sus teléfonos celulares.

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Infraestructura y ley de Capitalidad

El candidato indicó que su proyecto se basa en fortalecer la infraestructura de la Capital.

“Necesitamos una municipalidad moderna y eficiente para la gente. Me decía Cartes que hay que hacer infraestructura, ese es el camino del progeso y es en lo que estamos enfocados en trabajar”, expresó.

También insistió en la necesidad de impulsar una ley de Capitalidad para mejorar la infraestructura de Asunción y sostuvo que sin esa normativa será imposible concretar avances significativos.

Opaci y sus metas para los primeros 100 días

Consultado sobre la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), Pérez afirmó que no conoce en profundidad todos los temas relacionados con la institución, aunque señaló que dentro de su equipo existen posturas que “no están de acuerdo” con aspectos vinculados a la organización.

Además, aseguró que, de ser electo, una de sus principales metas durante los primeros 100 días será tapar todos los baches y limpiar la ciudad.

Agregó que cuenta con un plan para ejecutar estas tareas y recuperar las obligaciones misionales de la Municipalidad de Asunción, que, según afirmó, se han perdido.