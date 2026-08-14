La Primera Mañana
14 de agosto de 2026 a la - 08:24

AUDIO: Ministro de Economía asegura que plantean revisión integral de ley de responsabilidad fiscal

Óscar Lovera en traje azul y corbata roja, señalando mientras habla en un ambiente formal con bandera paraguaya de fondo.
Óscar Lovera participó en conferencia de prensa, abordando cuestiones económicas relevantes para el país.Silvio Rojas