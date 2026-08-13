Consejo del IPS aprueba censo digital para jubilados y pensionados

Hoy, la gerente de prestaciones económicas del IPS, Vanessa Cubas, presentó ante el consejo un plan para realizar un censo digital destinado a los jubilados y pensionados. Según mencionó, la idea es modernizar la gestión administrativa, asegurar la transparencia en los pagos y cumplir con las normativas legales vigentes.

Al respecto detalló que el censo tiene como objetivo principal actualizar la base de datos de 90.855 beneficiarios de largo plazo.

Asimismo, aseguró que la actualización de información de contacto, domicilio y grupo familiar permitirá fortalecer el control, al igual que reducir significativamente los tiempos del proceso de validación.

Sobre su implementación, Cubas aseguró que se realizaría en tres etapas: una fase piloto del 24 al 28 de agosto con un grupo limitado; una fase de ajustes técnicos del 31 de agosto al 6 de septiembre; y finalmente el censo masivo para toda la población de beneficiarios, que se extenderá desde el 7 de septiembre hasta el 7 de diciembre.

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Censo no reemplaza fe de vida

Durante la presentación del proyecto, la funcionaria también aclaró que la comprobación de sobrevivencia -fe de vida- y el censo digital son procesos complementarios que no se oponen entre sí, ya que persiguen objetivos distintos.

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Según explicó, la prueba de sobrevivencia, que actualmente ya se realiza de manera digital, es exclusivamente para verificar que el beneficiario sigue vivo para percibir su beneficio, mientras que el censo responde a una obligación legal de actualizar datos personales, como domicilio, teléfono y estado civil, para los registros referentes a beneficiario.

Además, el sistema a ser utilizado sería desarrollado por la Dirección de Informática de la previsional, algo que fue destacado por su presidente, el Dr. Isaías Fretes, al tratarse de una “producción casera”.

Finalmente, el proyecto fue aprobado por el Consejo, por lo que se espera su futura implementación. “Nosotros trabajamos para los asegurados”, remarcó Fretes tras demostrar su apoyo a la propuesta.

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