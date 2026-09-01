La Primera Mañana
01 de septiembre de 2026 a la - 12:07

AUDIO: Entre la rentabilidad ganadera y el bolsillo del ciudadano: ganaderos preocupados por la caída del dólar

Varias vacas de pelajes marrones, negros y blancos en un cercado de madera, resaltando el entorno rural y ganadero.
GENTILEZA