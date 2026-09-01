Defensa destinó G. 1.800 millones a merienda de militares durante Rally

El Ministerio de Defensa Nacional, a cargo del general de Ejército (R) Óscar Luis González Cañete, concretó la adjudicación de contratos por un monto máximo de 1.800 millones de guaraníes para proveer kits de merienda al personal militar movilizado por el WRC Rally del Paraguay.

El llamado ID 490185, ejecutado a través del Comando Logístico de las Fuerzas Armadas, contempló alimentos dulces como alfajores, flanes y galletitas. Además se previeron bebidas como leche chocolatada, jugo de frutas, yogures, y bebidas isotónicas.

El llamado no sólo previó alimentos dulces sino también salados, como carne vacuna enlatada y picadillo.

Estos alimentos fueron adquiridos en seis lotes y distribuidos a distintas divisiones militares, tanto de caballería, infantería y ejército, además de integrantes del Colegio de Sub Oficiales del Ejército.

Fundamento del llamado

En el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la provisión se justificó oficialmente para sostener el bienestar de las tropas desplegadas.

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El dictamen técnico argumentó que la adquisición es un “insumo esencial para el desarrollo normal de las actividades operativas” que asegura “condiciones adecuadas de trabajo, rendimiento y salud del personal”.

Además, en el documento advirtieron que la “falta de abastecimiento oportuno” de estos particulares alimentos podría “afectar la continuidad operativa” y generar “riesgos en materia de bienestar laboral”.

Al llamado se presentaron cinco oferentes: UNPAR SA, El Castillo SA, Carni Shop SRL, Camica SRL y Agropecuaria Itabo SAC.

El Castillo SA recibió el mayor contrato por un tope de 1.332 millones de guaraníes (lotes uno y dos), cotizando yogures a G. 6.250, flan a G. 3.550 y alfajor a G. 2.600.

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El segundo contrato en volumen otorgó 358 millones de guaraníes a Agropecuaria Itabo para raciones de las zonas sur, norte y este del circuito previsto.

En tanto, la empresa Carni Shop obtuvo un contrato con un tope de 110 millones de guaraníes para la región occidental.

¿Discurso de austeridad?

Desde el inicio del gobierno, el presidente Santiago Peña prometió “austeridad estatal” e incluso, el exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos habló de estar en una “economía de guerra”.

Sin embargo, este llamado, junto con otros recientemente ejecutados en el Gabinete Civil y otras instituciones, como el aumento de “dieta” para senadores y diputados desde su asunción, contradicen el discurso.

El operativo de seguridad para el evento privado WRC Rally del Paraguay implicó el despliegue de más de 2.000 militares en Itapúa.

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Intentamos contactar en reiteradas ocasiones con el ministro González al celular con terminación 617, sin obtener retorno hasta el cierre de edición.